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Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый - фото 1

Стол Дурбан для четырёх сотрудников, серый

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Характеристики товара

Описание

Минималистический комплект офисной мебели идеально подойдет для экономичного обустройства рабочих мест. Простая геометрия изделий создает строгое настроение в офисе, а корпусные сегменты столов легко трансформируются в зависимости от требований конкретного помещения.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый - 2 шт

Стол угловой правый - 2 шт

Тумба приставная - 4 шт

Маленький Экран - 2 шт

Длинный Экран - 2 шт

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3300 мм
  • Глубина3200 мм
  • Вес380 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки1.26 м3
  • Вес упаковки380 кг

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