Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный
12 оценок
39 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 7Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 8Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 9Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 10Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный - фото 11
NEW

Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный

Артикул: CH-081-518
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1310 мм
  • Ширина сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Black, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

TopChairs Prodigy — интеллектуальное кресло для работы и отдыха. Современное офисное кресло Prodigy создано для тех, кто проводит за рабочим столом много часов и ценит комфорт, эргономику и технологичность. Модель выполнена из качественной ткани и сетки, обеспечивающей естественную вентиляцию и приятные тактильные ощущения. Кресло отличается прочной основой: металлическая хромированная крестовина выдерживает нагрузку до 120 кг, а ролики из нейлона и полиуретана легко скользят по любым напольным покрытиям, не повреждая их. Газ-лифт 4 класса обеспечивает плавную регулировку высоты сиденья от 48 до 56 см, а общая высота спинки варьируется от 123 до 131 см. TopChairs Prodigy адаптируется под пользователя: регулируемый подголовник, 4D-подлокотники и эргономичная спинка с поддержкой поясницы обеспечивают оптимальную посадку. Механизм мультиблок позволяет фиксировать нужный угол наклона, а сиденье с функцией слайдера делает посадку особенно комфортной. Особенности кресла — встроенные функции массажа и подогрева, превращающие рабочее место в зону релакса. А выдвижная оттоманка позволяет удобно разместить ноги и отдохнуть между задачами. Кресло отлично подойдёт как для домашнего офиса, так и для профессиональной рабочей среды, обеспечивая высокий уровень комфорта и поддержку на протяжении всего дня.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота1310 мм
  • Ширина сиденья495 мм
  • Глубина сиденья425/475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес20.6 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки360 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Вес упаковки24.40 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, пластик белый

49
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99016
5 890 ₽

Стул Самба, бежевый

42
Настоящее фото товара Стул Бристоль бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Бристоль бежевый

56
Фотография товара Стул Абвиль, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абвиль, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Абвиль, белый

47
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Ажен, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ажен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Ажен, серый

39
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Kolin pink, white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kolin pink, white, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул Kolin pink, white

44
Распродажа
Фотография товара Стул EMBER Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул EMBER Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 39039
23 290 ₽Оптовая цена

Стул EMBER Синий

9
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Moseo Office RA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Moseo Office RA, произведённого компанией ChiedoCover
36 590
Оптовая цена

Стул Moseo Office RA

14
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA - SW (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ SOMALIA), серый

13
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый

12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол рабочий, 1000*600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стол рабочий, 1000*600, белый

7
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая

50
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31
Фотография товара Каркас стула Лофт-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Лофт-21, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Каркас стула Лофт-21

41
Фотография товара Стол деревянный Макта 140 дуб велингтон / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Макта 140 дуб велингтон / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена

Стол деревянный Макта 140 дуб велингтон / черный матовый

31
Хит
Фотография товара Чехол 33 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 33, произведённого компанией ChiedoCover
от1 360

Чехол 33

41
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев Arkulla, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890
Оптовая цена

Тележка для складных стульев Arkulla

7
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Распродажа
Фотография товара Каркас стула Кросс кантри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Кросс кантри, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5904
5 790 ₽

Каркас стула Кросс кантри

37

Другие товары из раздела офисные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул офисный Echo темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Echo темно-серый

26
В наличии 57 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, серый

26
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Кресло офисное Prism, сетка, пластик, черный

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Cтул Vitra, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Vitra, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Cтул Vitra, бежевый, черный

13
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Marc Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Marc Office KPR

14
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Colt, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Colt, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Colt, черный

14
Фотография товара Офисное кресло для руководителей Sam, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Sam, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Офисное кресло для руководителей Sam, черный

6
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), голубой

6
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Vicenza SW (на черной крестовине Somalia), серый

6

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный
Кресло офисное TopChairs Prodigy с оттоманкой, черный
39 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол рабочий, 1000*600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стол рабочий, 1000*600, белый

7
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая

50
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора стола Акация, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Опора стола Акация

31

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности