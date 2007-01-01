Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Right, черный
Стул Right, черный
20 190
Стул Right, черный

Артикул: CH-080-035
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Right — эргономичная и современная модель, идеально подходящая для повседневной офисной работы. Лаконичный дизайн в черном цвете органично впишется в любой рабочий интерьер. Сиденье выполнено из износостойкой ткани с наполнением из Memory foam, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Спинка из сетки поддерживает оптимальную вентиляцию, а регулируемый подголовник помогает снизить нагрузку на шею. 2D подлокотники позволяют настроить высоту и угол для удобства рук. Прочная хромированная крестовина обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря синхромеханизму со слайдером кресло легко настраивается под разный рост и позволяет выбирать удобный угол наклона спинки с возможностью фиксации. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
