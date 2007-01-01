Характеристики товара
Описание
Задать вопрос менеджеру
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина590 мм
- Высота800 мм
- Материал каркасаметалл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Журнальный столик Нэйтан 122*61 белый мрамор сталь темный хром
Журнальный столик Нэйтан 122*61 белый мрамор сталь темный хром