Характеристики товара
Описание
Стол журнальный Valse, белый, мдф
Основные характеристики
- Высота705 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Вес11.1 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветзолотой
- Размер упаковки60/60/60 см
- Страна изготовленияКитай
Стол журнальный Valse, белый, мдф
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Mount со стеклянной столешницей
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 золото
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 серебро
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Бра Citilux CL
Диван Бонд трехместный
Кресло Грейс, горчичное
Стул для посетителей хром, бежевая кожа
Комплект для отдыха Лаунж, на 8 персон
Кресло Фоджи, плетеное