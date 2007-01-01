Характеристики товара
Описание
Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое светло-серым букле, на металлокаркасе. Благодаря своему лаконичному дизайну и универсальному цвету такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Каждая деталь этого кресла продумана до мелочей. Мягкие линии и плавные формы создают гармоничное сочетание, которое привлекает взгляд и создает атмосферу спокойствия. Светло-серый цвет букле, словно облако, наполняет пространство легкостью и свежестью.
КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющий своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование букле в качестве обивки делает модель особенно стильной и уютной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.
*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина820 мм
- Глубина720 мм
- Высота750 мм
- Вес12.62 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.66 кг
- Объём упаковки0.46 м3
- Изделия стопируютсяНет