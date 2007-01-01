Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Luffy, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Luffy, букле, серый
14 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Luffy, букле, серый - фото 1Кресло Luffy, букле, серый - фото 2Кресло Luffy, букле, серый - фото 3
NEW

Кресло Luffy, букле, серый

Артикул: CH-083-163
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина820 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12.62 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Эндино рогожка серый
Фотография товара Кресло Эндино рогожка серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Дакота
Фотография товара Кресло Дакота от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое уютное кресло в современном стиле, обитое светло-серым букле, на металлокаркасе. Благодаря своему лаконичному дизайну и универсальному цвету такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.



КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Каждая деталь этого кресла продумана до мелочей. Мягкие линии и плавные формы создают гармоничное сочетание, которое привлекает взгляд и создает атмосферу спокойствия. Светло-серый цвет букле, словно облако, наполняет пространство легкостью и свежестью.



КАЧЕСТВО НА ВЫСОТЕ
Кресло изготовлено из материалов высокого качества. Каркас выполнен из металла и окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющий своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Использование букле в качестве обивки делает модель особенно стильной и уютной.
Максимальная статическая нагрузка на кресло – 200 кг.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина820 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота750 мм
  • Вес12.62 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.66 кг
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Стол журнальный Cenozoic, белый, произведённого компанией ChiedoCover
39 790

Стол журнальный Cenozoic, белый

8
Фотография товара Стол журнальный 0830DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0830DT, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стол журнальный 0830DT

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра

34
Фотография товара Стол журнальный Hot от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Hot, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Стол журнальный Hot

15
Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от11 79040
19 570 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки

45
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
8 29045
14 890 ₽Оптовая цена

Стол журнальный BUBBLE, тонированное стекло, чёрный

39
Фотография товара Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Журнальный столик Адриана 50*50 см серая керамика

12
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный стеклянный, 50*50*50 см, нержавеющая сталь, хром, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Стол журнальный стеклянный, 50*50*50 см, нержавеющая сталь, хром, мрамор

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Монд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монд, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стол Монд

8
Фотография товара Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом

41

Другие товары из раздела кресла для гостиной

Фотография товара Кресло детское Kids 104 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 104 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 104 Ткань Голубой

15
В наличии 19 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 104 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 104 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 104 Ткань Зеленый

6
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 104 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 104 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 104 Ткань Оранжевый

7
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 104 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 104 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 104 Ткань Розовый

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Phoenix с комплектом подушек, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло Phoenix с комплектом подушек

13
Фотография товара Кресло Элего от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элего, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло Элего

6
В наличии 3 шт.
Фотография товара Кресло Флип от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Флип, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Кресло Флип

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Флип, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Флип, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Кресло Флип, голубой

13
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло для отдыха Tapestry, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Tapestry, серый, произведённого компанией ChiedoCover
59 390

Кресло для отдыха Tapestry, серый

13
New
Настоящее фото товара Кресло Reticulum, корица, черный, произведённого компанией ChiedoCover
131 790

Кресло Reticulum, корица, черный

13

Товар в корзине

Кресло Luffy, букле, серый
Кресло Luffy, букле, серый
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

New
Настоящее фото товара Стол журнальный Cenozoic, белый, произведённого компанией ChiedoCover
39 790

Стол журнальный Cenozoic, белый

8
Фотография товара Стол журнальный 0830DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0830DT, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стол журнальный 0830DT

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра, произведённого компанией ChiedoCover
64 190
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 1,5 метра

34
Фотография товара Стол журнальный Hot от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Hot, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Стол журнальный Hot

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности