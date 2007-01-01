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Кресло Phoenix с комплектом подушек - фото 1

Кресло Phoenix с комплектом подушек

Артикул: CH-068-832
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота800 мм
  • Материалротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветоливковый

Отзывы

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