Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720

9 оценок

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Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720

4.5
24 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Низкий журнальный стол «Лаунж» со стеклянной столешницей придётся кстати интерьерам разных стилевых направлений. За счёт своей компактности незаметно впишется в комплекты модульной мебели из той же коллекции. Столик удобен для размещения всяких полезных мелочей и декоративных элементов.

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Основные характеристики

  • Ширина1380 мм
  • Высота350 мм
  • Глубина720 мм
  • Вес20 кг

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