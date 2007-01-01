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Кресло Haven - фото 1

Кресло Haven

Артикул: CH-009-298
128 оценок
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Характеристики товара

Описание

77 x 80 x H82

каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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