Характеристики товара
Описание
77 x 80 x H82
каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
77 x 80 x H82
каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 120
ВЕС НЕТТО: 9,8 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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