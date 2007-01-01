Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix, желтый
15 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix, желтый - фото 1Стул Tolix, желтый - фото 2Стул Tolix, желтый - фото 3Стул Tolix, желтый - фото 4Стул Tolix, желтый - фото 5Стул Tolix, желтый - фото 6Стул Tolix, желтый - фото 7
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix, желтый

Артикул: CH-080-168
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Консек барный, золотой
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Kongsberg барный, изумрудная ткань, стальные ножки
Фотография товара Стул Kongsberg барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул TOLIX желтый глянцевый, экокожа, пластик, металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасасталь
  • Цветжелтый
  • Цвет каркасажелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 310

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

124
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, серебро-шоколад

68
Фотография товара Стул Квинтет №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Квинтет №2, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Стул Квинтет №2

81
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа белая

42
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул складной Джон металлик, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон металлик, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул складной Джон металлик, салатовый

40
Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, бежевый

95
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул полубарный Turin, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул полубарный Turin, пудровый

90
Фотография товара Стул садовый Фолд, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Фолд, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Стул садовый Фолд, вишня

40
Фотография товара Стул Caprice от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Caprice, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена

Стул Caprice

58
Фотография товара Cтул Брю, бронзово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, бронзово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, бронзово-розовый велюр

11
В наличии 37 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Aurora

10
Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, темный хаки

10
В наличии 18 шт.
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 02018
1 230 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20

36
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Стол Слуга кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стол Слуга кофейный

48
Фотография товара Чехол для Eames, лавандовый, 40 х 46см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для Eames, лавандовый, 40 х 46см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол для Eames, лавандовый, 40 х 46см

32
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
14 900

Тележка для малых прямоугольных столов

35
Фотография товара Каркас стула Petek 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Petek 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Petek 1000

34
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Фотография товара Стул Iso 008, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso 008, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул Iso 008, кожзам черный

15
В наличии 500 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, велюр Monaco 01, металл 32*18 RAL 1036 муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, велюр Monaco 01, металл 32*18 RAL 1036 муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, велюр Monaco 01, металл 32*18 RAL 1036 муар

11
Фотография товара Стул поворотный Рокси Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Рокси Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул поворотный Рокси Стиль

15
Фотография товара Стул Stockholm, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Stockholm, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена

Стул Stockholm, бежевый

11
В наличии 78 шт.
Фотография товара Стул Amsterdam 2, серый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Amsterdam 2, серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стул Amsterdam 2, серый, коричневый

7
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Прометей, каркас из стали темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

13
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, зеленый

8
Фотография товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марсель плетеный из роупа, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Барный стул Марсель плетеный из роупа, темно- серый

8
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, салатовый меланж

8
Фотография товара Стул Лион с подлокотниками, светло-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион с подлокотниками, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Лион с подлокотниками, светло-зеленый

15

Товар в корзине

Стул Tolix, желтый
Стул Tolix, желтый
от 2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Aurora

10
Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для кресла высокого Flow, темный хаки

10
В наличии 18 шт.
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 02018
1 230 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 1, 40*20

36

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности