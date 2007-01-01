Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix, серебристый
7 оценок
2 890
Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix, серебристый

Артикул: CH-080-166
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, серебряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

