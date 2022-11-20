Светильник настольный Drop с подсветкой

11 оценок

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Светильник настольный Drop с подсветкой

4.8
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Фигурный светильник Drop со светодиодной подсветкой выполнен в форме капли и имеет корпус из полиэтилена низкого давления со светодиодным элементом внутри него. Лампа надежно защищена от влаги и пыли по стандарту IP 65, благодаря чему изделие можно располагать в помещениях с повышенной влажностью и вблизи открытых источников воды.

Пластик, из которого изготовлен корпус, выдерживает агрессивные условия эксплуатации: температуры от -60 до +60 градусов Цельсия, высокую влажность, механические нагрузки. Светильник можно использовать внутри помещений и на улице. Он устанавливается на любые ровные поверхности и подключается к розетке 220V. Если требуется длительная автономная работа, можете дополнительно приобрести 12-вольтовые аккумуляторы – их заряда хватает на 10 часов подсветки. При этом во время подзарядки светильник можно не выключать.

В зависимости от комплектации изделие может работать в двух режимах:

  • LED. Нерегулируемая подсветка белого цвета;
  • RGB. Разноцветная подсветка с возможностью смены цвета при помощи пульта.

Полиэтилен низкого давления – это высокопрочный и экологически чистый пластик. Светильники Drop можно использовать в следующих сферах:

  • Дизайн интерьеров;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Декорирование открытых площадок;
  • Украшение бассейнов, бань, саун;
  • Фотосъемка;
  • Оформление праздников и событий.

В каждом из случаев изделие будет служить не только элементом декора, но и дополнительным источником освещения.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Материалполиэтилен
  • Диаметр170 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

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