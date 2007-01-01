Характеристики товара
Описание
Фигурный светильник Drop со светодиодной подсветкой выполнен в форме капли и имеет корпус из полиэтилена низкого давления со светодиодным элементом внутри него. Лампа надежно защищена от влаги и пыли по стандарту IP 65, благодаря чему изделие можно располагать в помещениях с повышенной влажностью и вблизи открытых источников воды.
Пластик, из которого изготовлен корпус, выдерживает агрессивные условия эксплуатации: температуры от -60 до +60 градусов Цельсия, высокую влажность, механические нагрузки. Светильник можно использовать внутри помещений и на улице. Он устанавливается на любые ровные поверхности и подключается к розетке 220V. Если требуется длительная автономная работа, можете дополнительно приобрести 12-вольтовые аккумуляторы – их заряда хватает на 10 часов подсветки. При этом во время подзарядки светильник можно не выключать.
В зависимости от комплектации изделие может работать в двух режимах:
- LED. Нерегулируемая подсветка белого цвета;
- RGB. Разноцветная подсветка с возможностью смены цвета при помощи пульта.
Полиэтилен низкого давления – это высокопрочный и экологически чистый пластик. Светильники Drop можно использовать в следующих сферах:
- Дизайн интерьеров;
- Ландшафтный дизайн;
- Декорирование открытых площадок;
- Украшение бассейнов, бань, саун;
- Фотосъемка;
- Оформление праздников и событий.
В каждом из случаев изделие будет служить не только элементом декора, но и дополнительным источником освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Диаметр160 мм
- Вес0,6 кг
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки220 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Изделия стопируютсяНет