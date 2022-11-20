Фигурный светильник Drop со светодиодной подсветкой выполнен в форме капли и имеет корпус из полиэтилена низкого давления со светодиодным элементом внутри него. Лампа надежно защищена от влаги и пыли по стандарту IP 65, благодаря чему изделие можно располагать в помещениях с повышенной влажностью и вблизи открытых источников воды.
Пластик, из которого изготовлен корпус, выдерживает агрессивные условия эксплуатации: температуры от -60 до +60 градусов Цельсия, высокую влажность, механические нагрузки. Светильник можно использовать внутри помещений и на улице. Он устанавливается на любые ровные поверхности и подключается к розетке 220V. Если требуется длительная автономная работа, можете дополнительно приобрести 12-вольтовые аккумуляторы – их заряда хватает на 10 часов подсветки. При этом во время подзарядки светильник можно не выключать.
В зависимости от комплектации изделие может работать в двух режимах:
Полиэтилен низкого давления – это высокопрочный и экологически чистый пластик. Светильники Drop можно использовать в следующих сферах:
В каждом из случаев изделие будет служить не только элементом декора, но и дополнительным источником освещения.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3790
|220V
|RGB/W
|4590
|Аккумулятор
|RGB/W
|5490
Люстра подвесная Ideal Lux
Люстра потолочная Imex MD
Люстра Palace 14 table
Люстра Smusso 7
Подвесная люстра Lumberton
Подвесная люстра Anacortes
Подвесная люстра Dedham
Светильник настольный Owl с подсветкой
Светильник настольный Cat с подсветкой
Светильник настольный Fungo с подсветкой
Светильник настольный Bottle с подсветкой
Светильник Santa с подсветкой
Светильник настольный Abete
Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack
Люстра Ideal Lux Edelweiss
Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small
Трековый светильник Citilux Ринг