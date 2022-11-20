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Цилиндр Pipa с подсветкой

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Характеристики товара

Описание

Цилиндр PIPA с подсветкой – это декоративный светильник, имеющий герметичный корпус из полиэтилена низкого давления и экономичную светодиодную лампу внутри. По умолчанию цвет свечения изделия белый, но вы можете выбрать модель с RGB-подсветкой и регулировать цвет цилиндра при помощи пульта.

Для подключения светильника подходит обычная сеть 220V. Если вам нужна автономность, берите изделия с 12-вольтовым аккумулятором – с ним модуль может работать без подзарядки до 8-10 часов.

Цилиндр PIPA можно устанавливать на мягкие и твердые поверхности. Для дополнительной фиксации на полу используются ландшафтные крепления, для монтажа на стены и потолок – подвесы разной длины.

Корпус из полиэтилена низкого давления соответствует стандарту влаго- и пылезащиты IP65 – он не боится воды, бытовой химии, солнечных лучей, жары и мороза. Использовать светильник можно в помещении и под открытым небом при температуре от -60 до +60 градусов Цельсия.

  • Питание: 220V;
  • Подсветка: белая;
  • Крепление: без крепления;
  • Герметизация: IP 65.

Варианты цилиндра:

  1. Питание: 220V; Подсветка: RGB/W; Цена: 9390р.
  2. Питание: аккумулятор; Подсветка: RGB/W; Цена: 10490р.

Варианты крепления:

  1. Без крепления — 0р;
  2. Подвесное крепление — 1290р;
  3. Подвесное крепление — 1290р.
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Основные характеристики

  • Высота385 мм
  • Диаметр285 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материалполиэтилен

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