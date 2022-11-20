Характеристики товара
Описание
Цилиндр PIPA с подсветкой – это декоративный светильник, имеющий герметичный корпус из полиэтилена низкого давления и экономичную светодиодную лампу внутри. По умолчанию цвет свечения изделия белый, но вы можете выбрать модель с RGB-подсветкой и регулировать цвет цилиндра при помощи пульта.
Для подключения светильника подходит обычная сеть 220V. Если вам нужна автономность, берите изделия с 12-вольтовым аккумулятором – с ним модуль может работать без подзарядки до 8-10 часов.
Цилиндр PIPA можно устанавливать на мягкие и твердые поверхности. Для дополнительной фиксации на полу используются ландшафтные крепления, для монтажа на стены и потолок – подвесы разной длины.
Корпус из полиэтилена низкого давления соответствует стандарту влаго- и пылезащиты IP65 – он не боится воды, бытовой химии, солнечных лучей, жары и мороза. Использовать светильник можно в помещении и под открытым небом при температуре от -60 до +60 градусов Цельсия.
- Питание: 220V;
- Подсветка: белая;
- Крепление: без крепления;
- Герметизация: IP 65.
Варианты цилиндра:
- Питание: 220V; Подсветка: RGB/W; Цена: 9390р.
- Питание: аккумулятор; Подсветка: RGB/W; Цена: 10490р.
Варианты крепления:
- Без крепления — 0р;
- Подвесное крепление — 1290р;
- Подвесное крепление — 1290р.
Основные характеристики
- Высота385 мм
- Диаметр285 мм
- Вес3.2 кг
- Материалполиэтилен