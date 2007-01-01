Характеристики товара
Описание
Декоративный светильник Egg – это изделие, выполненное из полиэтилена низкого давления с установленным внутрь корпуса светодиодным элементом. Антивандальный пластик надежно защищает лампу от осадков, механических повреждений, пыли и т.д. Корпус соответствует стандарту изоляции IP 65, благодаря чему декор можно устанавливать как в обычных жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью и на улице.
Светильник подключается к розетке 220V, но может работать автономно от аккумулятора, который покупается отдельно. Максимальное время автономной работы составляет 8-10 часов.
Свечение может быть белым (стандартная комплектация) и разноцветным (дополнительная опция). Во втором случае режим работы RGB-подсветки можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления.
Настольный светильник Egg подходит для применения в разных сферах:
- Дизайн интерьеров;
- Ландшафтный дизайн;
- Украшение помещений баров, ресторанов, гостиниц;
- Оформление праздников и событий;
- Фотосессии (как реквизит).
Изделие выполняет декоративную функцию и становится дополнительным источником освещения. Свет мягко рассеивается через полупрозрачный пластик.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота200 мм
- Диаметр150 мм
- Вес0,6 кг
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки220 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Изделия стопируютсяНет