Декоративный светильник Egg – это изделие, выполненное из полиэтилена низкого давления с установленным внутрь корпуса светодиодным элементом. Антивандальный пластик надежно защищает лампу от осадков, механических повреждений, пыли и т.д. Корпус соответствует стандарту изоляции IP 65, благодаря чему декор можно устанавливать как в обычных жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью и на улице.
Светильник подключается к розетке 220V, но может работать автономно от аккумулятора, который покупается отдельно. Максимальное время автономной работы составляет 8-10 часов.
Свечение может быть белым (стандартная комплектация) и разноцветным (дополнительная опция). Во втором случае режим работы RGB-подсветки можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления.
Настольный светильник Egg подходит для применения в разных сферах:
Изделие выполняет декоративную функцию и становится дополнительным источником освещения. Свет мягко рассеивается через полупрозрачный пластик.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3790
|220V
|RGB/W
|4590
|Аккумулятор
|RGB/W
|5490
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