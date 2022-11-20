Светильник настольный Egg с подсветкой

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Светильник настольный Egg с подсветкой

4.5
3 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Ель Christmass Tree с подсветкой
Ель Christmass Tree с подсветкой
Следующий Светильник настольный Drop с подсветкой
Светильник настольный Drop с подсветкой

Характеристики товара

Описание

Декоративный светильник Egg – это изделие, выполненное из полиэтилена низкого давления с установленным внутрь корпуса светодиодным элементом. Антивандальный пластик надежно защищает лампу от осадков, механических повреждений, пыли и т.д. Корпус соответствует стандарту изоляции IP 65, благодаря чему декор можно устанавливать как в обычных жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью и на улице.

Светильник подключается к розетке 220V, но может работать автономно от аккумулятора, который покупается отдельно. Максимальное время автономной работы составляет 8-10 часов.

Свечение может быть белым (стандартная комплектация) и разноцветным (дополнительная опция). Во втором случае режим работы RGB-подсветки можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления.

Настольный светильник Egg подходит для применения в разных сферах:

  • Дизайн интерьеров;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Украшение помещений баров, ресторанов, гостиниц;
  • Оформление праздников и событий;
  • Фотосессии (как реквизит).

Изделие выполняет декоративную функцию и становится дополнительным источником освещения. Свет мягко рассеивается через полупрозрачный пластик.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота190 мм
  • Материалполиэтилен
  • Диаметр140 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра подвесная Odeon Light Lurdi, произведённого компанией ChiedoCover
от15 550
Оптовая цена
13

Люстра подвесная Odeon Light Lurdi

Светильник лофт Зиг-Заг ТриоНастоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
15

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

Настоящее фото товара Люстра Bellona 12, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
13

Люстра Bellona 12

Настоящее фото товара Люстра Intreccio 12, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
Оптовая цена
10

Люстра Intreccio 12

Настоящее фото товара Люстра Bouquet 6, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
6

Люстра Bouquet 6

Настоящее фото товара Люстра Grace 8, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена
11

Люстра Grace 8

Настоящее фото товара Подвесная люстра Sestao, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
13

Подвесная люстра Sestao

Другие товары из раздела светильники хай-тек отптом

Настоящее фото товара Светильник настольный Penguin с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
9

Светильник настольный Penguin с подсветкой

Настоящее фото товара Светильник настольный Owl с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
11

Светильник настольный Owl с подсветкой

Настоящее фото товара Светильник настольный Cat с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Светильник настольный Cat с подсветкой

Настоящее фото товара Светильник настольный Fungo с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Светильник настольный Fungo с подсветкой

Настоящее фото товара Светильник настольный Bottle с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Светильник настольный Bottle с подсветкой

Светильник Santa с подсветкойНастоящее фото товара Светильник Santa с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
5

Светильник Santa с подсветкой

Настоящее фото товара Светильник настольный Abete, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
12

Светильник настольный Abete

Настоящее фото товара Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack, произведённого компанией ChiedoCover
от10 080
Оптовая цена
14

Гибкая трековая система Odeon Light Flexiblack

Настоящее фото товара Люстра Ideal Lux Edelweiss, произведённого компанией ChiedoCover
от41 574
Оптовая цена
7

Люстра Ideal Lux Edelweiss

Настоящее фото товара Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small , произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
8Хит

Светильник накладной Светодиодный Citilux Тубус Small