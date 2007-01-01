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Настоящее фото товара Светильник настольный Egg с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настольный Egg с подсветкой
38 оценок
6 090
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Светильник настольный Egg с подсветкой - фото 1Светильник настольный Egg с подсветкой - фото 2

Светильник настольный Egg с подсветкой

Артикул: CH-022-961
38 оценок
Основные характеристики
  • Высота200 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0,6 кг
  • Материалполиэтилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Декоративный светильник Egg – это изделие, выполненное из полиэтилена низкого давления с установленным внутрь корпуса светодиодным элементом. Антивандальный пластик надежно защищает лампу от осадков, механических повреждений, пыли и т.д. Корпус соответствует стандарту изоляции IP 65, благодаря чему декор можно устанавливать как в обычных жилых комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью и на улице.

Светильник подключается к розетке 220V, но может работать автономно от аккумулятора, который покупается отдельно. Максимальное время автономной работы составляет 8-10 часов.

Свечение может быть белым (стандартная комплектация) и разноцветным (дополнительная опция). Во втором случае режим работы RGB-подсветки можно регулировать при помощи пульта дистанционного управления.

Настольный светильник Egg подходит для применения в разных сферах:

  • Дизайн интерьеров;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Украшение помещений баров, ресторанов, гостиниц;
  • Оформление праздников и событий;
  • Фотосессии (как реквизит).

Изделие выполняет декоративную функцию и становится дополнительным источником освещения. Свет мягко рассеивается через полупрозрачный пластик.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0,6 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки220 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 6090
220V RGB/W 7590
Аккумулятор RGB/W 12690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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