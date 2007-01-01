Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix, белый
5 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix, белый - фото 1Стул Tolix, белый - фото 2Стул Tolix, белый - фото 3Стул Tolix, белый - фото 4
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix, белый

Артикул: CH-080-167
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Лофт-12
Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Бринтелликс, титан-бежевый
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул TOLIX WOOD белый глянцевый, основание и спинка оцинкованный металл, сиденье дерево

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки1520 мм
  • Вес упаковки35.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 40036
2 185 ₽

Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя

80
Акция
Фотография товара Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 65013
4 190 ₽

Хит 25мм красный с широким сиденьем, золото, красная корона

36
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29015
6 190 ₽

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

42
Акция
Фотография товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
от2 060

Стул Хит, 25 мм, золото, оранжевый шенилл

61
Фотография товара Барный стул Дежавю от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Дежавю, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Барный стул Дежавю

105
В наличии 5 шт.
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр серый

43
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29022
4 190 ₽Оптовая цена

Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл

51
Фотография товара Стул Моншау, крутящийся, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моншау, крутящийся, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Моншау, крутящийся, серый, черный каркас

88
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9
Фотография товара Стул Golf, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Golf, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Стул Golf, ткань, черный

5
В наличии 471 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный

36
Настоящее фото товара Тележка лофт House, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Тележка лофт House

12
Фотография товара Каркас кресла Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Каркас кресла Designe

13
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол на уличную мебель, рогожка Монтана

48
Настоящее фото товара Тележка лофт River , произведённого компанией ChiedoCover
36 290
Оптовая цена

Тележка лофт River

9
Фотография товара Каркас стула Ricco от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Каркас стула Ricco

12
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Другие товары из раздела стулья на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стул Митч, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч, бежевый

102
Фотография товара Стул LeTube, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LeTube, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул LeTube, синий

14
Фотография товара Стул Iso, ткань красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iso, ткань красная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Iso, ткань красная

11
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стул Лион, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стул Лион, голубой

14
Фотография товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стул Лион плетеный из роупа, каркас из стали белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая

10
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, каркас алюминий белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, каркас алюминий белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, каркас алюминий белый муар, роуп светло-серый круглый, ткань светло-серая

11
Фотография товара Стул Диего плетеный из роупа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диего плетеный из роупа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Стул Диего плетеный из роупа

15
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, серый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, серый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, серый меланж

8
Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, серый меланж, каркас дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, серый меланж, каркас дерево

10
Фотография товара Стул Бордо плетеный из роупа, ткань темно-серая 019 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бордо плетеный из роупа, ткань темно-серая 019, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул Бордо плетеный из роупа, ткань темно-серая 019

9

Товар в корзине

Стул Tolix, белый
Стул Tolix, белый
от 2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, горчичный

36
Настоящее фото товара Тележка лофт House, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Тележка лофт House

12
Фотография товара Каркас кресла Designe от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Designe, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Каркас кресла Designe

13
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42

Акции для вас

Новость от 01.11.2024 Столы пластиковые складные
Столы пластиковые складные

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.10.2022 Цвет 2023 года Подборка мебели
Цвет 2023 года Подборка мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для HoReCa
Новая весенняя коллекция мягких стульев для HoReCa

Перейдите, чтобы узнать подробности