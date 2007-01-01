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Настоящее фото товара Светильник настольный Lantern с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настольный Lantern с подсветкой
42 оценки
6 090
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Светильник настольный Lantern с подсветкой

Артикул: CH-022-958
42 оценки
Основные характеристики
  • Высота185 мм
  • Диаметр100/135 мм
  • Вес0,6 кг
  • Материалполиэтилен
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник Lantern изготовлен из антивандального пластика. Внутрь фигурного корпуса помещен светодиодный элемент, который может работать в двух режимах в зависимости от комплектации:

  • LED. Статичная белая подсветка без возможности регулировки;
  • RGB. Изменяемая разноцветная подсветка, управляемая дистанционным пультом.

Светодиодная лампа защищена от влаги и пыли пластиковым корпусом. Изделие соответствует стандарту изоляции IP 65, то есть его можно применять не только внутри помещений, но и на улице. Светильник не боится осадков, механических ударов, перепадов температур, прямых солнечных лучей.

На ровных твердых поверхностях изделие стоит само по себе. Для установки на грунт и при монтаже на стены следует использовать ландшафтные крепления и подвесы соответственно. Они не входят в стандартную комплектацию и докупаются отдельно.

Светильник подключается к розетке 220В. Если нужно обеспечить длительную автономную работу подсветки, покупайте модели с аккумулятором. На полном заряде батареи хватает на 8-10 часов работы изделия.

Сферы применения светильников Lantern разнообразны:

  • Украшение земельных участков;
  • Домашний интерьер;
  • Оформление коммерческих помещений;
  • Декорирование заведений общественного питания;
  • Украшение клубов, развлекательных площадок;
  • Дополнительное локальное освещение;
  • Благоустройство городских улиц и т.д.

Изделия являются антивандальными и могут использоваться в любых климатических регионах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота185 мм
  • Диаметр100/135 мм
  • Вес0,6 кг
  • Материалполиэтилен

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки155 мм
  • Высота упаковки205 мм
  • Глубина упаковки155 мм
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 6090
220V RGB/W 7590
Аккумулятор RGB/W 12690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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