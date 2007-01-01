Характеристики товара
Описание
Светильник Lantern изготовлен из антивандального пластика. Внутрь фигурного корпуса помещен светодиодный элемент, который может работать в двух режимах в зависимости от комплектации:
- LED. Статичная белая подсветка без возможности регулировки;
- RGB. Изменяемая разноцветная подсветка, управляемая дистанционным пультом.
Светодиодная лампа защищена от влаги и пыли пластиковым корпусом. Изделие соответствует стандарту изоляции IP 65, то есть его можно применять не только внутри помещений, но и на улице. Светильник не боится осадков, механических ударов, перепадов температур, прямых солнечных лучей.
На ровных твердых поверхностях изделие стоит само по себе. Для установки на грунт и при монтаже на стены следует использовать ландшафтные крепления и подвесы соответственно. Они не входят в стандартную комплектацию и докупаются отдельно.
Светильник подключается к розетке 220В. Если нужно обеспечить длительную автономную работу подсветки, покупайте модели с аккумулятором. На полном заряде батареи хватает на 8-10 часов работы изделия.
Сферы применения светильников Lantern разнообразны:
- Украшение земельных участков;
- Домашний интерьер;
- Оформление коммерческих помещений;
- Декорирование заведений общественного питания;
- Украшение клубов, развлекательных площадок;
- Дополнительное локальное освещение;
- Благоустройство городских улиц и т.д.
Изделия являются антивандальными и могут использоваться в любых климатических регионах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота185 мм
- Диаметр100/135 мм
- Вес0,6 кг
- Материалполиэтилен
Параметры упаковки
- Ширина упаковки155 мм
- Высота упаковки205 мм
- Глубина упаковки155 мм
- Изделия стопируютсяНет