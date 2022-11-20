Светильник настольный Lantern с подсветкой

13 оценок

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Светильник настольный Lantern с подсветкой

4.2
3 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Светильник Lantern изготовлен из антивандального пластика. Внутрь фигурного корпуса помещен светодиодный элемент, который может работать в двух режимах в зависимости от комплектации:

  • LED. Статичная белая подсветка без возможности регулировки;
  • RGB. Изменяемая разноцветная подсветка, управляемая дистанционным пультом.

Светодиодная лампа защищена от влаги и пыли пластиковым корпусом. Изделие соответствует стандарту изоляции IP 65, то есть его можно применять не только внутри помещений, но и на улице. Светильник не боится осадков, механических ударов, перепадов температур, прямых солнечных лучей.

На ровных твердых поверхностях изделие стоит само по себе. Для установки на грунт и при монтаже на стены следует использовать ландшафтные крепления и подвесы соответственно. Они не входят в стандартную комплектацию и докупаются отдельно.

Светильник подключается к розетке 220В. Если нужно обеспечить длительную автономную работу подсветки, покупайте модели с аккумулятором. На полном заряде батареи хватает на 8-10 часов работы изделия.

Сферы применения светильников Lantern разнообразны:

  • Украшение земельных участков;
  • Домашний интерьер;
  • Оформление коммерческих помещений;
  • Декорирование заведений общественного питания;
  • Украшение клубов, развлекательных площадок;
  • Дополнительное локальное освещение;
  • Благоустройство городских улиц и т.д.

Изделия являются антивандальными и могут использоваться в любых климатических регионах.

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Материалполиэтилен
  • Вес1.5 кг
  • Диаметр100/135 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3490
220V RGB/W 4190
Аккумулятор RGB/W 7090

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