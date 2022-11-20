Светильник Lantern изготовлен из антивандального пластика. Внутрь фигурного корпуса помещен светодиодный элемент, который может работать в двух режимах в зависимости от комплектации:
Светодиодная лампа защищена от влаги и пыли пластиковым корпусом. Изделие соответствует стандарту изоляции IP 65, то есть его можно применять не только внутри помещений, но и на улице. Светильник не боится осадков, механических ударов, перепадов температур, прямых солнечных лучей.
На ровных твердых поверхностях изделие стоит само по себе. Для установки на грунт и при монтаже на стены следует использовать ландшафтные крепления и подвесы соответственно. Они не входят в стандартную комплектацию и докупаются отдельно.
Светильник подключается к розетке 220В. Если нужно обеспечить длительную автономную работу подсветки, покупайте модели с аккумулятором. На полном заряде батареи хватает на 8-10 часов работы изделия.
Сферы применения светильников Lantern разнообразны:
Изделия являются антивандальными и могут использоваться в любых климатических регионах.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3490
|220V
|RGB/W
|4190
|Аккумулятор
|RGB/W
|7090
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