Настоящее фото товара Кресло Hovel, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Hovel, черный
60 790
Кресло Hovel, черный - фото 1Кресло Hovel, черный - фото 2Кресло Hovel, черный - фото 3
Кресло Hovel, черный

Артикул: CH-083-719
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Высота1120/1200 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья510 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт при сидении. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.

Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сидения, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Высота1120/1200 мм
  • Ширина сиденья545 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья430/510 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27.72 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

