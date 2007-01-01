Характеристики товара
Описание
Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт при сидении. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.
Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная.
Алюминиевое пятилучие отличается стабильностью и долговечностью: этот металл в сравнении с железом менее склонен к коррозии.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сидения, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Высота1120/1200 мм
- Ширина сиденья545 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья430/510 мм
- Материалалюминий
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки27.72 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет