Характеристики товара
Описание
Прямой нераскладной диван с устойчивыми металлическими опорами - идеальная комбинация стиля и функциональности! Он добавит современный шарм в ваш интерьер и станет главной звездой вашей гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1460 мм
- Глубина850 мм
- Высота880 мм
- МатериалДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1500 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Объём упаковки0.91 м3
- Вес упаковки42 кг