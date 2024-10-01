Товар в корзине. Перейти
Диван Понг - фото 1Диван Понг - фото 2Диван Понг - фото 3Диван Понг - фото 4Диван Понг - фото 5

Диван Понг

Артикул: CH-068-042
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной диван Лимбург
Фотография товара Раскладной диван Лимбург от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Торонто
Фотография товара Диван Торонто от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прямой нераскладной диван с устойчивыми металлическими опорами - идеальная комбинация стиля и функциональности! Он добавит современный шарм в ваш интерьер и станет главной звездой вашей гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1460 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота880 мм
  • МатериалДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1500 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.91 м3
  • Вес упаковки42 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Диван офисный Аояма от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван офисный Аояма, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Диван офисный Аояма

60
Фотография товара Диван Орландо, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Орландо, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от76 190
Оптовая цена

Диван Орландо, бирюзовый

89
Фотография товара Диван Элис, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Элис, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
144 690
Оптовая цена

Диван Элис, капучино

36
Фотография товара Диван Бронкс, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бронкс, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Диван Бронкс, 2-х местный

98
Фотография товара Диван Вики, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Вики, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 790
Оптовая цена

Диван Вики, 2-х местный

46
Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Настоящее фото товара Диван Бизнес, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Диван Бизнес, синий, двухместный

40
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Диван Премьер, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Диван Премьер, черный, двухместный

40
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Диван Блюз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Диван Блюз

11
New
Фотография товара Диван Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Диван Лайт

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро

46
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, венге

50
Фотография товара Стул София от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул София

53
Фотография товара Стол ЧК М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43
Фотография товара Стул GUST светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул GUST светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул GUST светло-серый

14
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Стол прямолинейный, 1600*700, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стол прямолинейный, 1600*700, шамони темный

11
В наличии 4 шт.
Фотография товара Monaco Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена

Monaco Экокожа Черный

50
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стол рабочий, 1000*600, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стол рабочий, 1000*600, белый

7
Фотография товара Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-21 ГОЛЬФ

38
Настоящее фото товара Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1

37

Другие товары из раздела офисные диваны

Фотография товара Диван Бизнес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590

Диван Бизнес

35
Настоящее фото товара Диван для офиса Jera, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
от95 490
Оптовая цена

Диван для офиса Jera, одноместный

69
Настоящее фото товара Диван для офиса Trend, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от110 090
Оптовая цена

Диван для офиса Trend, трехместный

80
Настоящее фото товара Диван для офиса Trend, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
от64 090
Оптовая цена

Диван для офиса Trend, одноместный

95
Настоящее фото товара Диван для офиса Domus, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена

Диван для офиса Domus, двухместный

100
New
Настоящее фото товара Диван Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
Оптовая цена

Диван Альфа

9
New
Настоящее фото товара Диван Блэк, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Диван Блэк

5
New
Фотография товара Диван Лорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лорд, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
Оптовая цена

Диван Лорд

8
New
Фотография товара Диван Шелби от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Шелби, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Диван Шелби

9
New
Фотография товара Диван Матис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Матис, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена

Диван Матис

6

Товар в корзине

Диван Понг
Диван Понг
от 21 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро

46
Настоящее фото товара Компьютерный стол Формоза, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Формоза, венге

50
Фотография товара Стул София от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул София, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул София

53
Фотография товара Стол ЧК М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЧК М, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стол ЧК М

43