Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100/1180 мм
- Ширина500 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина620 мм
- Материалэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Молот 20мм
Стул Виота 210, серый
Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)
Хит 25мм, с подлокотниками, экокожа Lord 14/ черный муар
Стул Орион жемчужный, пластиковый
Стул Орегон, золото, корона красная
Стул Opus
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден