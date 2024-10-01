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Кресло Хилтон 1Д - фото 1

Кресло Хилтон 1Д

Артикул: CH-068-347
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Высота1250/1350 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Высота спинки760 мм

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