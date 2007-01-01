Характеристики товара
Описание
Кресло – уникальное решение для вашего интерьера. Неповторимый, по-настоящему смелый и современный дизайн кресла для руководителя дополняют удобство персональных настроек и качественные материалы.
Обивка кресла сделана из качественной искусственной замши. Этот материал долговечный и эстетичный, устойчивый к воздействию влаги и агрессивных УФ-лучей, имеет высокую плотность и устойчив к загрязнениям.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в нескольких положениях, заблокировать или активировать качание, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса человека, а также обладает "антишоковым" эффектом, позволяющим спинке плавно вернуться в рабочее положение.
Кресло способно воплотить вашу мечту об удобном рабочем пространстве в реальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1135/1210 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья455/530 мм
- Материалсталь
- Цветсветло-коричневый
- Обивкаискусственная замша
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.67 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет