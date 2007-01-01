Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 67 см.
Высота спинки: 74 см.
Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - ткань, сетка; Материал обивки - ткань, сетка; Ширина - 68; Глубина - 63; Высота - 122; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 74; Высота максимальная - 131;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина630 мм
- Высота1220 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес11.7 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый, серый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки280 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет