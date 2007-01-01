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Настоящее фото товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Golem, темно-серый
15 оценок
11 490
Товар в корзине. Перейти
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Компьютерное кресло Golem, темно-серый

Артикул: CH-051-251
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 67 см.

Высота спинки: 74 см.

Диаметр крестовины: 60 см. Материал каркаса - пластик; Материал сиденья - ткань, сетка; Материал обивки - ткань, сетка; Ширина - 68; Глубина - 63; Высота - 122; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 46; Высота спинки - 74; Высота максимальная - 131;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес11.7 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, серый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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