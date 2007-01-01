Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Insight, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Insight, горчичный
14 оценок
75 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Insight, горчичный - фото 1

Кресло Insight, горчичный

Артикул: CH-082-531
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес18 кг
  • Цветоранжевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал обивки: букле / Вес: 18 кг / Высота с учетом спинки (см): 60 / Гарантия: 18 месяцев / Глубина (см): 90 / Фабрика: Китай / Цвет: желтый / Ширина (см): 90

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес18 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло Etna серое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna серое, основание золото

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna бежевое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna бежевое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna бежевое, основание хром

5
В наличии 10 шт.
New
Настоящее фото товара Кресло Idle, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
73 590

Кресло Idle, бежевый, орех

7
New
Настоящее фото товара Кресло Allegory, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
84 390

Кресло Allegory, серый, черный

15
New
Настоящее фото товара Кресло Hoard, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
94 890

Кресло Hoard, бежевый, черный

9
New
Настоящее фото товара Кресло Stockpile, раскладное, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
117 690

Кресло Stockpile, раскладное, бежевый

12
Настоящее фото товара Кресло Reality, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
94 890

Кресло Reality, темно-коричневый

6
Настоящее фото товара Кресло Sonata, серый, произведённого компанией ChiedoCover
108 990

Кресло Sonata, серый

7
Настоящее фото товара Кресло Inferno, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
94 890

Кресло Inferno, бежевый, черный

6
Настоящее фото товара Кресло Corona, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
94 890

Кресло Corona, серый, черный

10

Товар в корзине

Кресло Insight, горчичный
Кресло Insight, горчичный
75 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности