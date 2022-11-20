Кресло Империя

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Империя

4.3
16 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Луиджи
Кресло Луиджи
Следующий Кресло Лари
Кресло Лари

Характеристики товара

Описание

Глубина посадочного места 47 см
Ширина посадочного места 46 см
Высота посадочного места 50 см

Опоры: массив Бука: Белый, Ваниль,Венге
Молдинг: Никель, Бронза

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Глубина700 мм
  • Ширина660 мм

С этим товаром покупают

Чехол для стола 06Настоящее фото товара Чехол для стола 06, произведённого компанией ChiedoCover
1 560
Оптовая цена
8

Чехол для стола 06

Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
1 200
Оптовая цена
5

Чехол для стола 10

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
1 200
Оптовая цена
5

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
11

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Комплект ФуршетныйНастоящее фото товара Комплект Фуршетный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 48013
3 990 ₽Оптовая цена
12

Комплект Фуршетный

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
13Хит

Чехол для стола 05, белый

Другие товары из раздела

Кресло НеапольНастоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Кресло Неаполь

Кресло МиланНастоящее фото товара Кресло Милан, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
8

Кресло Милан

Настоящее фото товара Кресло Реми, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
11

Кресло Реми

Диван Томас, солнечный желтыйНастоящее фото товара Диван Томас, солнечный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 90016
31 900 ₽Оптовая цена
13

Диван Томас, солнечный желтый

Стул Мальта, голубой велюр, ножки орехНастоящее фото товара Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
7

Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех

В наличии 14 шт.