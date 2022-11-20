Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
Глубина посадочного места 47 смШирина посадочного места 46 смВысота посадочного места 50 см
Опоры: массив Бука: Белый, Ваниль,ВенгеМолдинг: Никель, Бронза
Чехол для стола 06
Чехол для стола 10
Чехол для стола 11
Чехол для стола 17
Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный
Комплект Фуршетный
Чехол для стола 05, белый
Кресло Неаполь
Кресло Милан
Кресло Реми
Диван Томас, солнечный желтый
Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех