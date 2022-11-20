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Кресло-качалка SMART бежевая ткань - фото 1Кресло-качалка SMART бежевая ткань - фото 2

Кресло-качалка SMART бежевая ткань

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Кресло-качалка Smart, серый, ткань

Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка SMART. Основание: гнутое лакированное дерево, береза. Материал обивки: ткань. Особенности: удобное кресло-качалка; регулируемое подножие с фиксацией в 5 положениях позволяет расположиться в кресле с еще большим комфортом; увеличенная зона подголовника. Наполнитель: поролон 40мм.

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Основные характеристики

  • Высота1270 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина1270 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес10.75 кг
  • Материал каркасабереза
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый
  • Размер упаковки88/58/25 см
  • Страна изготовленияКитай

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