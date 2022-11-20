Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка SMART. Основание: гнутое лакированное дерево, береза. Материал обивки: ткань. Особенности: удобное кресло-качалка; регулируемое подножие с фиксацией в 5 положениях позволяет расположиться в кресле с еще большим комфортом; увеличенная зона подголовника. Наполнитель: поролон 40мм.
Основные характеристики
- Высота1270 мм
- Ширина670 мм
- Глубина1270 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес10.75 кг
- Материал каркасабереза
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый
- Размер упаковки88/58/25 см
- Страна изготовленияКитай