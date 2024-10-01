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Массажное кресло качалка Elite, кожа

Артикул: CH-068-242
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Раскатывающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1230 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота960 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес33 кг
  • Мощность42 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1020 мм
  • Объём упаковки1 м3
  • Вес упаковки36 кг

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