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Массажное кресло качалка Cherry, серый

Артикул: CH-068-237
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 6
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Поясница
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Постукивающий / Разминающий
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 10
Массаж шеи: Да
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: Адаптер питания 12 В
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 160 кг
Потребляемая мощность: 60 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100/1200 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Мощность60 Вт
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки28.80 кг

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