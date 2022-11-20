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Кресло-качалка Smart, серый, ткань

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Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка Smart, серый, ткань
Материал: ткань / дерево
Цвет: серый
Материал основания: гнутая древесина береза
Цвет основания: береза
Ширина, мм: 670
Глубина, мм: 1270
Высота, мм: 910
Высота макс, мм: 910
Глубина сидения, мм: 480

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Основные характеристики

  • Высота1270 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина1270 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес10.75 кг
  • Материал каркасабереза
  • Материал сиденьяткань
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Размер упаковки58/88/25 см
  • Страна изготовленияКитай

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