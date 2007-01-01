Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка изготовлена из износостойкой ткани и натуральной древесины. Есть выступающий подголовик, и регулируемая подножка. Подойдет для дома, садовой зоны, а так же общественного места.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина1270 мм
- Высота1270 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес10.75 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабереза
- Размер упаковки58/88/25 см
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет