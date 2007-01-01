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Настоящее фото товара Кресло-качалка Смарт, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло-качалка Смарт, серый, ткань
50 оценок
20 090
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Кресло-качалка Смарт, серый, ткань - фото 1Кресло-качалка Смарт, серый, ткань - фото 2Кресло-качалка Смарт, серый, ткань - фото 3

Кресло-качалка Смарт, серый, ткань

Артикул: CH-030-606
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина1270 мм
  • Высота1270 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка изготовлена из износостойкой ткани и натуральной древесины. Есть выступающий подголовик, и регулируемая подножка. Подойдет для дома, садовой зоны, а так же общественного места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина1270 мм
  • Высота1270 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес10.75 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабереза
  • Размер упаковки58/88/25 см
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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