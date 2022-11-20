Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка Smart, серый, ткань
Материал: ткань / дерево
Цвет: серый
Материал основания: гнутая древесина береза
Цвет основания: береза
Ширина, мм: 670
Глубина, мм: 1270
Высота, мм: 910
Высота макс, мм: 910
Глубина сидения, мм: 480
Основные характеристики
- Высота1270 мм
- Ширина670 мм
- Глубина1270 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес10.75 кг
- Материал каркасабереза
- Материал сиденьяткань
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Размер упаковки58/88/25 см
- Страна изготовленияКитай