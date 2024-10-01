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Массажное кресло качалка Martel, капучино - фото 1Массажное кресло качалка Martel, капучино - фото 2Массажное кресло качалка Martel, капучино - фото 3Массажное кресло качалка Martel, капучино - фото 4

Массажное кресло качалка Martel, капучино

Артикул: CH-068-195
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Раскатывающий / Роликовый
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3

Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота930 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки910 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.53 м3
  • Вес упаковки25 кг

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