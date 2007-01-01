Характеристики товара
Описание
Механизм пиастра, ткань. Цвет: темно-зеленый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет