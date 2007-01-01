Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Pivot, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Pivot, темно-зеленый
15 оценок
25 090
Кресло компьютерное Pivot, темно-зеленый - фото 1

Кресло компьютерное Pivot, темно-зеленый

Артикул: CH-082-097
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Характеристики товара

Описание


Механизм пиастра, ткань. Цвет: темно-зеленый Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

