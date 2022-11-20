Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Барный стол Мохито черный
Покрывало PN 220-120
Покрывало PN 220-122
Покрывало PN 220-123
Покрывало PN 220-124
Покрывало PN 220-125
Рукавицы термостойкие, длинные
Чехол 02, спандекс, оранжевый
Настенный светильник Аргон
Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой
Чехол 01 с прямой спинкой, белый
Чехол 08 белый
Чехол 08 цветной
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 39 универсальный
Чехол Е08 на стул Eames
Чехол S-74