Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

8 оценок

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Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

4.9
485 ₽
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1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
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1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
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1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал — спандекс

Плотность — 200 г/м²

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

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Основные характеристики

  • Материалспандекс
  • Цветбежевый

Сошьём чехол на стул на заказ

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Индивидуальный заказ

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