Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Right — эргономичная и современная модель, идеально подходящая для повседневной офисной работы. Лаконичный дизайн в черном цвете органично впишется в любой рабочий интерьер. Сиденье выполнено из износостойкой ткани с наполнением из Memory foam, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Спинка из сетки поддерживает оптимальную вентиляцию, а регулируемый подголовник помогает снизить нагрузку на шею. 2D подлокотники позволяют настроить высоту и угол для удобства рук. Прочная хромированная крестовина обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря синхромеханизму со слайдером кресло легко настраивается под разный рост и позволяет выбирать удобный угол наклона спинки с возможностью фиксации. Максимальная нагрузка — 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет