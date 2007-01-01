Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Right, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Right, серый
10 оценок
23 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Right, серый - фото 1Стул Right, серый - фото 2Стул Right, серый - фото 3Стул Right, серый - фото 4Стул Right, серый - фото 5

Стул Right, серый

Артикул: CH-080-036
10 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Right — эргономичная и современная модель, идеально подходящая для повседневной офисной работы. Лаконичный дизайн в черном цвете органично впишется в любой рабочий интерьер. Сиденье выполнено из износостойкой ткани с наполнением из Memory foam, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Спинка из сетки поддерживает оптимальную вентиляцию, а регулируемый подголовник помогает снизить нагрузку на шею. 2D подлокотники позволяют настроить высоту и угол для удобства рук. Прочная хромированная крестовина обеспечивает устойчивость конструкции. Благодаря синхромеханизму со слайдером кресло легко настраивается под разный рост и позволяет выбирать удобный угол наклона спинки с возможностью фиксации. Максимальная нагрузка — 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

