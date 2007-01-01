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Стул Rhythm со столиком, черный

Артикул: CH-069-488
15 оценок
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Фотография товара Стул офисный Самба Soft со столиком, хром от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Rhythm со столиком, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул с пюпитром – идеальное решение для оснащения конференц-залов, учебных аудиторий, переговорных комнат и других пространств для проведения мероприятий.

Преимущества:

  • Экономия пространства - встроенный пюпитр устраняет необходимость в отдельных столах, делая пространство более просторным;
  • Универсальность - подходит для разных мероприятий;
  • Комфорт - эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт во время длительного пребывания;
  • Надежность - прочный металлический каркас гарантирует устойчивость и долгий срок службы;
  • Практичность - легко очищается от загрязнений, что особенно важно для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки2440 мм
  • Объём упаковки2.34 м3

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