Настоящее фото товара Кресло Локи 2, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Локи 2
39 390
Кресло Локи 2 - фото 1Кресло Локи 2 - фото 2Кресло Локи 2 - фото 3

Кресло Локи 2

Артикул: CH-083-244
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота825 мм
  • Материал сиденьяткань
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло «Локи» — это Ваш акцент на современный стиль. Сиденье изготовлено из высокопрочного цельнолитого пластика. Поверхность обита тканью в сочных, ярких, насыщенных цветах. Они придадут Вашему интерьеру дополнительный шарм. Удобное сиденье в форме ковша позволит раствориться в комфорте. Кресло идеально подойдет для баров, ресторанов, открытых веранд и прекрасно впишется в современный домашний интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

