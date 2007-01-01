Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Alba, велюр, бежевый
Стул Alba, велюр, бежевый
10 390
Стул Alba, велюр, бежевый

Артикул: CH-079-916
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Характеристики товара

Описание

Современный комфорт с элегантным акцентом

Стул для кухни Alba привлекает взгляд благодаря своей мягкой велюровой обивке в благородном светло-сером оттенке. Глубокая простёжка на сиденье добавляет текстурности и визуального объёма, создавая уютный и стильный образ, который украсит любой интерьер.

Удобство и надёжность в каждой детали Высокая спинка с поддержкой боковин и плавные подлокотники обеспечивают комфортную посадку для долгих встреч и бесед. Прочные металлические ножки в чёрном цвете не только подчёркивают современный силуэт, но и гарантируют надёжность конструкции при нагрузке до 120 кг.

Универсальный выбор для вашего интерьера Благодаря лаконичному дизайну и тёплому бежевому цвету, стул обеденный Alba органично впишется в современные, скандинавские и классические интерьеры. Это идеальное решение для гостиной, столовой или кафе — там, где важны стиль, уют и качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки10.80 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
