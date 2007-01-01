Характеристики товара
Описание
Современный комфорт с элегантным акцентом
Стул для кухни Alba привлекает взгляд благодаря своей мягкой велюровой обивке в благородном светло-сером оттенке. Глубокая простёжка на сиденье добавляет текстурности и визуального объёма, создавая уютный и стильный образ, который украсит любой интерьер.
Удобство и надёжность в каждой детали Высокая спинка с поддержкой боковин и плавные подлокотники обеспечивают комфортную посадку для долгих встреч и бесед. Прочные металлические ножки в чёрном цвете не только подчёркивают современный силуэт, но и гарантируют надёжность конструкции при нагрузке до 120 кг.
Универсальный выбор для вашего интерьера Благодаря лаконичному дизайну и тёплому бежевому цвету, стул обеденный Alba органично впишется в современные, скандинавские и классические интерьеры. Это идеальное решение для гостиной, столовой или кафе — там, где важны стиль, уют и качество.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки10.80 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет