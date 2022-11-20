Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Высота870/990 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440/560 мм
- Обивкаткань, съемный чехол
- Каркаснемонолитный пластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветголубой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия светло-розовый
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия синий
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия терракотовый
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серый
Стульчик для кормления, белый
Стульчик для кормления, розовый
Стульчик для кормления, бежевый
Стульчик для кормления, голубой
Стульчик для кормления Релэнд
Стульчик для кормления Релэнд, черный
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Кьявари Bride пластик черный
Детское кресло MyPony, зеленый
Детское кресло MyChamp, розовый
Кресло компьютерное детское Анна, бирюзовый
Кресло компьютерное детское Умка, абстракция красный
Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs зеленый
Кресло компьютерное детское Умка, Cat&Dogs розовый
Стульчик для кормления Крака, синий
Стульчик для кормления Крака, бежевый
Стульчик для кормления Релэнд, цветы
Кресло детское Kids 102 Ткань Зеленый