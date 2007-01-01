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Настоящее фото товара Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех
37 оценок
15 49014
18 000 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех - фото 1Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех - фото 2Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
+19Реальное изображение товара 7 Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех производства ChiedoCover
Распродажа

Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех

Артикул: CH-025-995
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Виго - современная модель для кафе и офисов.

Подходит для: зоны ожидания, кафе, переговорные.

Преимущества:

- стильный внешний вид
- удобная посадка
- универсальность

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота770 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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