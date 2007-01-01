Характеристики товара
Описание
Кресло «Форест» с тканевой обивкой цвета Бриз и каркасом цвета Вишня.
Кресло «Форест» - образец минималистичного стиля. Четкие линии ножек кресла вызывают ассоциации с классическими винтажными моделями, а плавные изгибы подлокотников делают пространство легким. Натуральный бук, из которого сделаны ножки, гарантирует их долговечность и надежность. «Форест» - очень удобное и притягательное кресло. Комплект отличается превосходной эргономичностью и простотой сборки, с которой справится даже ребенок.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина770 мм
- Высота870 мм
- Вес7.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Вес упаковки11.50 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет