Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина670 мм
- Глубина550 мм
- Вес12.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден