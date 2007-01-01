Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Marathon, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Marathon
8 оценок
66 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Marathon - фото 1Кресло Marathon - фото 2Кресло Marathon - фото 3Кресло Marathon - фото 4Кресло Marathon - фото 5Кресло Marathon - фото 6Кресло Marathon - фото 7Кресло Marathon - фото 8Кресло Marathon - фото 9Кресло Marathon - фото 10Кресло Marathon - фото 11
NEW

Кресло Marathon

Артикул: CH-083-637
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1240/1300 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Виго
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.

Обивка кресла в зонах рабочих поверхностей выполнена из натуральной кожи, которая устойчива к воздействию высоких и низких температур, влаги, пластична, менее подвержена трению, износу, разрыву, чем искусственная. На нерабочих поверхностях применяется материал-компаньон – экокожа.
Плотная набивка, высокая спинка и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Деревянные накладки на металлическом пятилучии и подлокотниках добавляют эстетическую привлекательность и прочность.
Механизм качания "мультиблок" отличается высоким уровнем надежности и функциональности. Функция фиксации в нескольких положениях позволяет выбрать оптимальную комфортную позицию.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1240/1300 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья515/575 мм
  • Материал сиденьянатуральная кожа
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки34.94 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Распродажа
Фотография товара Стул MEADOW Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул MEADOW Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 59039
25 190 ₽Оптовая цена

Стул MEADOW Белый

5
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Инфинити, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Инфинити, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Диван Инфинити, 2-х местный

45
Настоящее фото товара Кресло офисное Scene, серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло офисное Scene, серый

6
Настоящее фото товара Диван Collo, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Диван Collo

82
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 89041
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, бежевый

26
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Диван Флагман, синий, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена

Диван Флагман, синий, двухместный

57
Распродажа
Фотография товара Стул Майло, рогожка, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Майло, рогожка, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 3901
4 399 ₽Оптовая цена

Стул Майло, рогожка, розовый

26
В наличии 48 шт.
Фотография товара Диван Rose от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Rose, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Диван Rose

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аврилле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврилле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69032
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Аврилле, белый

59
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела офисные кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло офисное M92B-F от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное M92B-F, произведённого компанией ChiedoCover
от28 69010
31 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное M92B-F

13
Настоящее фото товара Кресло Алекс, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Кресло Алекс, экокожа

11
Настоящее фото товара Кресло Вип 2Д, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Кресло Вип 2Д

15
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2ХС

10
Настоящее фото товара Кресло Sbline 29+, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Кресло Sbline 29+

7
Настоящее фото товара Кресло Мефисто, произведённого компанией ChiedoCover
18 390
Оптовая цена

Кресло Мефисто

7
Фотография товара Кресло Kent Комфорт Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kent Комфорт Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло Kent Комфорт Н/П, хром

10
Фотография товара Кресло поворотное Elegant, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Elegant, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло поворотное Elegant, белый

13
Фотография товара Офисное кресло Code, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Code, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Офисное кресло Code, чёрный

13
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Кресло Root от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Root, произведённого компанией ChiedoCover
69 090

Кресло Root

6
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Кресло Marathon
Кресло Marathon
66 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Распродажа
Фотография товара Стул MEADOW Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул MEADOW Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 59039
25 190 ₽Оптовая цена

Стул MEADOW Белый

5
В наличии 6 шт.
Фотография товара Диван Инфинити, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Инфинити, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890
Оптовая цена

Диван Инфинити, 2-х местный

45
Настоящее фото товара Кресло офисное Scene, серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло офисное Scene, серый

6

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности