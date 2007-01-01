Характеристики товара
Описание
Кресло - находка для тех, кто вынужден долгое время находиться в статичном положении. Функция вибромассажа способствует снятию напряжения с мышц, предотвращению стресса и, как следствие, повышению продуктивности.
Материал обивки выполнен из высококачественной экокожи, которая легко чистится и устойчива к механическим и световым воздействиям.
4 массажных модуля обеспечивают массаж спины вибрационными волнами.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой угла наклона под вес сидящего.
Лаконичный внешний вид кресла позволяет ему вписаться в любой дизайн как офиса, так и дома.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота1100/1200 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.20 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет