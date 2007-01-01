Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное Glyph, 4 массажных модуля, экокожа
Кресло офисное Glyph, 4 массажных модуля, экокожа
6 оценок
13 190
Кресло офисное Glyph, 4 массажных модуля, экокожа - фото 1Кресло офисное Glyph, 4 массажных модуля, экокожа - фото 2Кресло офисное Glyph, 4 массажных модуля, экокожа - фото 3
Кресло офисное Glyph, 4 массажных модуля, экокожа

Артикул: CH-083-691
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло - находка для тех, кто вынужден долгое время находиться в статичном положении. Функция вибромассажа способствует снятию напряжения с мышц, предотвращению стресса и, как следствие, повышению продуктивности.

Материал обивки выполнен из высококачественной экокожи, которая легко чистится и устойчива к механическим и световым воздействиям.
4 массажных модуля обеспечивают массаж спины вибрационными волнами.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой угла наклона под вес сидящего.
Лаконичный внешний вид кресла позволяет ему вписаться в любой дизайн как офиса, так и дома.
Тип питания - от сети 220 Вольт.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Кресло отличается современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.20 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
