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Настоящее фото товара Кресло Мемори с пуговицами, черный, белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мемори с пуговицами, черный, белый, голубой
6 оценок
23 390
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Кресло Мемори с пуговицами, черный, белый, голубой - фото 1Кресло Мемори с пуговицами, черный, белый, голубой - фото 2Кресло Мемори с пуговицами, черный, белый, голубой - фото 3

Кресло Мемори с пуговицами, черный, белый, голубой

Артикул: CH-087-422
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина820 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло — это образец утончённой элегантности, который превращает обычную гостиную в пространство для неспешных семейных вечеров. Главная деталь модели — утяжки с выразительными пуговицами, образующими геометрический орнамент на высокой спинке. Этот классический приём не только служит изысканным декором, но и придаёт конструкции дополнительную жёсткость, продлевая срок службы обивки.Кресло становится центром уютной композиции: его глубокие формы и высокая спинка создают эффект защищённости, словно мягкий кокон, в котором удобно расслабиться с книгой, малышом на руках или чашкой чая. Фактурный узор обивки добавляет интерьеру глубины и характера, при этом сохраняя сдержанную эстетику.Почему станет любимым креслом в вашем доме?Эргономичная поддержка. Высокая спинка и широкие подлокотники обеспечивают идеальную опору для спины и рук, позволяя сидеть с комфортом часами.
Тактильная роскошь. Обивка из благородного велюра или микровелюра приятна на ощупь, добавляет интерьеру тепла и уюта, при этом оставаясь практичной в быту.
Визуальная выразительность. Утяжки с пуговицами превращают кресло в арт-объект, который притягивает взгляд, но при этом не выглядит вычурно благодаря лаконичной форме.
Универсальность стиля. Модель органично вписывается в интерьеры от классики и неоклассики до уютного лофта, добавляя ноту респектабельности.
Практичность для семьи. Устойчивые ножки и усиленная конструкция гарантируют надёжность даже при ежедневном использовании.
Ключевые характеристики:

Тип конструкции: классическое кресло с высокой спинкой и подлокотниками.
Цветовая гамма: благородные приглушённые тона.
Материал обивки: мягкий, износостойкий велюр/микровелюр с фактурным рисунком.
Декор: каретная стяжка (утяжки) с декоративными пуговицами на спинке и подлокотниках.
Каркас: прочный, с усиленной конструкцией для долговечности.
Наполнитель: многослойный ППУ, с высокой эластичностью для сохранения формы.
Ножки: устойчивые, светлого оттенка, подчёркивающие лёгкость модели.
Стиль: современная классика, неоклассика.
Особенности: глубокая посадка, эффект «кокона», акцент на деталях ручной работы.
Идеально подойдёт для:семейных гостиных, где собирается вся семья;
зон отдыха у камина;
спален в качестве кресла для чтения;
интерьеров в спокойных, натуральных тонах;
заботливых родителей — удобная посадка для кормления малыша;
тех, кто ценит тактильный комфорт и статусные детали в мебели.
Создайте островок уюта и стабильности в вашем доме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина820 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой, белый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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