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Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - фото 1Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - фото 2Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - фото 3Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - фото 4Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - фото 5Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - фото 6

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина690 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 0909
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете LilacLilac
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете CreamCream
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 666666
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 0404
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете ecruecru
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете chocolatechocolate
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 1414
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 88
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 4141
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая - обивка в цвете 2626
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Полукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венге
Полукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венгеПолукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венгеПолукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венгеПолукресло Лофт, рогожка светло-серая, цвет ножек-венге
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