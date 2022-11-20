Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина580 мм
- Глубина690 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Такер, черный деревянный
Барный стул Чарлес Гост
Стул ЛЕД-И прозрачный
Стул С-16, с подлокотниками
Стул С-8, с подлокотниками
Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
Подсветка Gleam белый
Шезлонг COMPACT
Шезлонг MALTA
Барный стул Paskal, серый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден