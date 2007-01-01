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Настоящее фото товара Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный, произведённого компанией ChiedoCover
Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный
12 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный - фото 1Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный - фото 2Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный - фото 3Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный - фото 4Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный - фото 5Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный - фото 6

Столик журнальный Лемосаб мид, орех, матовый черный

Артикул: CH-073-349
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота480 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лемосаб — коллекция из трёх журнальных столиков, которые можно использовать как отдельно, так и в комбинации друг с другом. Их ДНК — плавные эргономичные формы и визуально контрастный образ. Столешница из шпона грецкого ореха привносит природную эстетику. Её «теплый» характер выделяется на фоне брутального основания из железа с порошковым покрытием черного цвета.

Дизайн Лемосаб — отражение «вечного диалога» между естественным и рукотворным. Ножки, напоминающие бутоны цветов, символизируют хрупкость и нежность. Но текстура металла придает им монументальность. Для любого интерьерного решения — две вариации основания: гладкое и рельефное. Выемки образуют фактурный рисунок наподобие пчелиных сот. Он придает конструкциям пластичность, выразительность, ассоциативность. Журнальные столики Лемосаб добавят комфорта и оригинальности гостиной, спальне, лаундж-зоне, творческой локации.

Материал столешницы - МДФ толщиной 25мм со шпоном грецкого ореха, основание - железное с черным порошковым покрытием.

Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыМДФ, шпон
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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