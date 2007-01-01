Характеристики товара
Описание
Лемосаб — коллекция из трёх журнальных столиков, которые можно использовать как отдельно, так и в комбинации друг с другом. Их ДНК — плавные эргономичные формы и визуально контрастный образ. Столешница из шпона грецкого ореха привносит природную эстетику. Её «теплый» характер выделяется на фоне брутального основания из железа с порошковым покрытием черного цвета.
Дизайн Лемосаб — отражение «вечного диалога» между естественным и рукотворным. Ножки, напоминающие бутоны цветов, символизируют хрупкость и нежность. Но текстура металла придает им монументальность. Для любого интерьерного решения — две вариации основания: гладкое и рельефное. Выемки образуют фактурный рисунок наподобие пчелиных сот. Он придает конструкциям пластичность, выразительность, ассоциативность. Журнальные столики Лемосаб добавят комфорта и оригинальности гостиной, спальне, лаундж-зоне, творческой локации.
Материал столешницы - МДФ толщиной 25мм со шпоном грецкого ореха, основание - железное с черным порошковым покрытием.
Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Диаметр500 мм
- Материал столешницыМДФ, шпон
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет