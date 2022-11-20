Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн стола позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СТИЛЬНЫЙ ДЕЗАЙН
Цвет столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия.
НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Страна изготовленияРоссия