Характеристики товара
Описание
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
СТИЛЬНЫЙ ДЕЗАЙН
Цвет столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины.
ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия.
НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота460 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет