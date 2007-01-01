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Настоящее фото товара Стол журнальный Маким, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Маким, дуб сонома
46 оценок
4 790
Товар в корзине. Перейти
Стол журнальный Маким, дуб сонома - фото 1Стол журнальный Маким, дуб сонома - фото 2Стол журнальный Маким, дуб сонома - фото 3Стол журнальный Маким, дуб сонома - фото 4

Стол журнальный Маким, дуб сонома

Артикул: CH-021-457
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота460 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн стола позволяет добавить его в любой дизайн кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или домашних интерьеров.
Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

СТИЛЬНЫЙ ДЕЗАЙН
Цвет столешницы имитирует текстуру ценного сорта древесины.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
Столешница выполнена из ЛДСП и покрыта специальной пленкой, которая формирует защитный слой от внешнего воздействия.

НАДЕЖНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Выполнено из прутка диаметром 8 мм.
Максимальная нагрузка на основание 50 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота460 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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