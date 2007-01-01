Характеристики товара
Описание
Кресло — это воплощение благородной классики в современном прочтении. Главная «изюминка» модели — выразительная каретная стяжка (утяжки) на высокой спинке и подлокотниках. Этот изысканный приём не только украшает обивку, создавая ритмичный геометрический узор, но и придаёт конструкции дополнительную жёсткость, продлевая срок службы изделия.На изображении прекрасно видно, как кресло становится центром семейной атмосферы: его глубокие формы и высокая спинка создают эффект защищённости, словно мягкий кокон, в котором удобно расслабиться с книгой, малышом на руках или чашкой чая.Почему станет любимым креслом в вашем доме?Эргономичная поддержка. Высокая спинка и широкие подлокотники обеспечивают идеальную опору для спины и рук, позволяя сидеть с комфортом часами.
Тактильная роскошь. Обивка из благородного велюра или микровелюра приятна на ощупь, добавляет интерьеру глубины и тепла, при этом оставаясь практичной в быту.
Визуальная выразительность. Утяжки превращают кресло в арт-объект, который притягивает взгляд, но при этом не выглядит вычурно благодаря лаконичной форме.
Универсальность стиля. Модель органично вписывается в интерьеры от классики и неоклассики до уютного лофта, добавляя ноту респектабельности.
Практичность для семьи. Устойчивые деревянные ножки и усиленная конструкция гарантируют надёжность даже при ежедневном использовании.
Ключевые характеристики:
Тип конструкции: классическое кресло с высокой спинкой и подлокотниками.
Цветовая гамма: благородный коричневый (универсальный для создания тёплой атмосферы).
Материал обивки: мягкий, износостойкий велюр/микровелюр.
Декор: каретная стяжка (утяжки) на спинке.
Каркас: прочный, с усиленной конструкцией.
Наполнитель: многослойный ППУ, с высокой эластичностью для сохранения формы.
Ножки: деревянные, светлого оттенка, подчёркивающие лёгкость модели.
Стиль: современная классика, неоклассика.
Особенности: глубокая посадка, эффект «кокона», акцент на деталях ручной работы.
Идеально подойдёт для:семейных гостиных, где собирается вся семья;
зон отдыха у камина;
спален в качестве кресла для чтения;
интерьеров в тёплых, натуральных тонах;
заботливых родителей — удобная посадка для кормления малыша;
тех, кто ценит тактильный комфорт и статусные детали в мебели.
Создайте островок уюта и стабильности в вашем доме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина820 мм
- Глубина960 мм
- Высота1000 мм
- Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет