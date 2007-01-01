Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Мемори с утяжками, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мемори с утяжками, коричневый
12 оценок
31 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Мемори с утяжками, коричневый - фото 1Кресло Мемори с утяжками, коричневый - фото 2Кресло Мемори с утяжками, коричневый - фото 3

Кресло Мемори с утяжками, коричневый

Артикул: CH-087-423
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина820 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дакота 09, каркас орех от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло — это воплощение благородной классики в современном прочтении. Главная «изюминка» модели — выразительная каретная стяжка (утяжки) на высокой спинке и подлокотниках. Этот изысканный приём не только украшает обивку, создавая ритмичный геометрический узор, но и придаёт конструкции дополнительную жёсткость, продлевая срок службы изделия.На изображении прекрасно видно, как кресло становится центром семейной атмосферы: его глубокие формы и высокая спинка создают эффект защищённости, словно мягкий кокон, в котором удобно расслабиться с книгой, малышом на руках или чашкой чая.Почему станет любимым креслом в вашем доме?Эргономичная поддержка. Высокая спинка и широкие подлокотники обеспечивают идеальную опору для спины и рук, позволяя сидеть с комфортом часами.
Тактильная роскошь. Обивка из благородного велюра или микровелюра приятна на ощупь, добавляет интерьеру глубины и тепла, при этом оставаясь практичной в быту.
Визуальная выразительность. Утяжки превращают кресло в арт-объект, который притягивает взгляд, но при этом не выглядит вычурно благодаря лаконичной форме.
Универсальность стиля. Модель органично вписывается в интерьеры от классики и неоклассики до уютного лофта, добавляя ноту респектабельности.
Практичность для семьи. Устойчивые деревянные ножки и усиленная конструкция гарантируют надёжность даже при ежедневном использовании.
Ключевые характеристики:

Тип конструкции: классическое кресло с высокой спинкой и подлокотниками.
Цветовая гамма: благородный коричневый (универсальный для создания тёплой атмосферы).
Материал обивки: мягкий, износостойкий велюр/микровелюр.
Декор: каретная стяжка (утяжки) на спинке.
Каркас: прочный, с усиленной конструкцией.
Наполнитель: многослойный ППУ, с высокой эластичностью для сохранения формы.
Ножки: деревянные, светлого оттенка, подчёркивающие лёгкость модели.
Стиль: современная классика, неоклассика.
Особенности: глубокая посадка, эффект «кокона», акцент на деталях ручной работы.
Идеально подойдёт для:семейных гостиных, где собирается вся семья;
зон отдыха у камина;
спален в качестве кресла для чтения;
интерьеров в тёплых, натуральных тонах;
заботливых родителей — удобная посадка для кормления малыша;
тех, кто ценит тактильный комфорт и статусные детали в мебели.
Создайте островок уюта и стабильности в вашем доме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина820 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота1000 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый

13
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Leyre, металл, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Leyre, металл, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Leyre, металл, темно-серый

26
В наличии 18 шт.
Фотография товара Журнальный стол ST-052 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ST-052 white, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Журнальный стол ST-052 white

41
В наличии 14 шт.
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

46
В пути 20 шт.
Фотография товара Журнальный стол Геркулес белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Геркулес белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Журнальный стол Геркулес белый мрамор

46
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0871ДТ, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0871ДТ, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стол журнальный 0871ДТ, золотой, черный

11
В наличии 11 шт.
Фотография товара Журнальный стол Jazz от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Jazz, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Журнальный стол Jazz

45
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный JUMBO, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный JUMBO, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
10 0909
10 990 ₽Оптовая цена

Стол журнальный JUMBO, чёрный

43
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стол журнальный Grail, бежевый мрамор, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Grail, бежевый мрамор, орех, произведённого компанией ChiedoCover
26 690

Стол журнальный Grail, бежевый мрамор, орех

12
В наличии 5 шт.В пути 669 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Reverie , белый мрамор, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Стол журнальный Reverie , белый мрамор, черный

12
В наличии 16 шт.В пути 1092 шт.

Другие товары из раздела кресла для гостиной

Фотография товара Кресло детское Kids 104 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 104 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 104 Ткань Зеленый

6
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Флип от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Флип, произведённого компанией ChiedoCover
21 990
Оптовая цена

Кресло Флип

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло Ретикулум, корица, черный, произведённого компанией ChiedoCover
106 590

Кресло Ретикулум, корица, черный

13
В наличии 3 шт.В пути 313 шт.
Фотография товара Кресло Кассис, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, терракотовый

13
Фотография товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза

15
Новинка
Фотография товара Кресло лаунж Африда, рогожка, черный, бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Африда, рогожка, черный, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло лаунж Африда, рогожка, черный, бордо

11
В наличии 9 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло лаунж Африда, рогожка, тёмно-синий, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Африда, рогожка, тёмно-синий, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло лаунж Африда, рогожка, тёмно-синий, терракот

15
В наличии 5 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Саммит, коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Саммит, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
38 290

Кресло Саммит, коричневый, экокожа

10
В наличии 77 шт.
Фотография товара Кресло Марбл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Марбл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 890

Кресло Марбл, серый

11
Фотография товара Кресло Колоссал, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колоссал, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Кресло Колоссал, коричневый

15

Товар в корзине

Кресло Мемори с утяжками, коричневый
Кресло Мемори с утяжками, коричневый
31 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 690
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 8 персон, серый

13
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Leyre, металл, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Leyre, металл, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99011
9 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Leyre, металл, темно-серый

26
В наличии 18 шт.
Фотография товара Журнальный стол ST-052 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол ST-052 white, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Журнальный стол ST-052 white

41
В наличии 14 шт.
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Обсидиан, стекло/ черный каркас

46
В пути 20 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности