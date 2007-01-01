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Настоящее фото товара Кресло Колоссал, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Колоссал, коричневый
15 оценок
16 590
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Кресло Колоссал, коричневый

Артикул: CH-087-421
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эта модель — знаковый предмет французского интерьера, который сочетает в себе вековые традиции и современный комфорт.Главная «изюминка» кресла — это глухие изогнутые подлокотники, плавно переходящие в высокую спинку. Такая конструкция создаёт эффект «кокона», обеспечивая приватность и уют, словно вы находитесь в защищённом пространстве. Почему кресло станет центром вашего интерьера? Историческая элегантность. Модель уходит корнями в эпоху Людовика XV и стиль рококо. Изначально такие кресла были предметом роскоши, обивались бархатом, парчой или гобеленом, а каркас украшался резьбой.

Эргономичный комфорт. Глубокая посадка и высокая спинка позволяют расслабиться и комфортно расположиться для чтения или беседы.
Визуальная гармония. Изогнутые линии подлокотников и спинки смягчают интерьер, добавляя ему изящества, но при этом кресло выглядит устойчиво и основательно.
Универсальность. Если классические варианты были подчеркнуто роскошными, то современные модели адаптированы под разные стили — от неоклассики до современного минимализма.
Ключевые характеристики:

Тип конструкции: классическое мягкое кресло с глухой спинкой и подлокотниками.
Форма спинки: округлая, плавно переходящая в подлокотники (вариация «кабриоль» или «маркиза»).
Обивка: мягкая, приятная на ощупь; современные варианты часто выполняются из велюра, букле или антивандальных тканей.
Каркас: прочный, с видимыми деревянными элементами, что придаёт модели статусность.
Наполнитель: многослойный ППУ, с пышной подушкой для сиденья, сохраняющей форму.
Стиль: неоклассика, французский прованс, современная классика.
Особенности: акцент на плавности линий, отсутствие острых углов, ощущение защищённости при сидении.
Идеально подойдёт для:уютных гостиных, где хочется создать атмосферу аристократического салона;
зон для чтения у окна или камина;
интерьеров в пастельных и натуральных тонах;
тех, кто ценит тактильный комфорт и эстетику «старой Европы»;
семейных пространств, где кресло станет любимым местом для отдыха с книгой или чашкой чая.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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