Характеристики товара
Описание
Эта модель — знаковый предмет французского интерьера, который сочетает в себе вековые традиции и современный комфорт.Главная «изюминка» кресла — это глухие изогнутые подлокотники, плавно переходящие в высокую спинку. Такая конструкция создаёт эффект «кокона», обеспечивая приватность и уют, словно вы находитесь в защищённом пространстве. Почему кресло станет центром вашего интерьера? Историческая элегантность. Модель уходит корнями в эпоху Людовика XV и стиль рококо. Изначально такие кресла были предметом роскоши, обивались бархатом, парчой или гобеленом, а каркас украшался резьбой.
Эргономичный комфорт. Глубокая посадка и высокая спинка позволяют расслабиться и комфортно расположиться для чтения или беседы.
Визуальная гармония. Изогнутые линии подлокотников и спинки смягчают интерьер, добавляя ему изящества, но при этом кресло выглядит устойчиво и основательно.
Универсальность. Если классические варианты были подчеркнуто роскошными, то современные модели адаптированы под разные стили — от неоклассики до современного минимализма.
Ключевые характеристики:
Тип конструкции: классическое мягкое кресло с глухой спинкой и подлокотниками.
Форма спинки: округлая, плавно переходящая в подлокотники (вариация «кабриоль» или «маркиза»).
Обивка: мягкая, приятная на ощупь; современные варианты часто выполняются из велюра, букле или антивандальных тканей.
Каркас: прочный, с видимыми деревянными элементами, что придаёт модели статусность.
Наполнитель: многослойный ППУ, с пышной подушкой для сиденья, сохраняющей форму.
Стиль: неоклассика, французский прованс, современная классика.
Особенности: акцент на плавности линий, отсутствие острых углов, ощущение защищённости при сидении.
Идеально подойдёт для:уютных гостиных, где хочется создать атмосферу аристократического салона;
зон для чтения у окна или камина;
интерьеров в пастельных и натуральных тонах;
тех, кто ценит тактильный комфорт и эстетику «старой Европы»;
семейных пространств, где кресло станет любимым местом для отдыха с книгой или чашкой чая.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина600 мм
- Высота850 мм
- Материалфанера, ткань, ЛДСП, пенополиуретан, массив бука
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет