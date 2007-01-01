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Настоящее фото товара Кресло Квардо, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Квардо, серый, черный
12 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Квардо, серый, черный

Артикул: CH-087-792
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота980/1080 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактное кресло оснащено широкой спинкой с поясничной поддержкой и сиденьем с увеличенной мягкой подушкой. Благодаря глубокому сиденью, кресло идеально подходит для сотрудников любой комплекции. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота980/1080 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки624 мм
  • Высота упаковки665 мм
  • Глубина упаковки322 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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