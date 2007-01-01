Характеристики товара
Описание
Компактное кресло оснащено широкой спинкой с поясничной поддержкой и сиденьем с увеличенной мягкой подушкой. Благодаря глубокому сиденью, кресло идеально подходит для сотрудников любой комплекции. Хромированная крестовина с максимальной нагрузкой в 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина610 мм
- Высота940/1040 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасахром
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки624 мм
- Высота упаковки665 мм
- Глубина упаковки332 мм
- Вес упаковки11.2 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет