Товар в корзине. Перейти
Кресло Каррара - фото 1Кресло Каррара - фото 2

Кресло Каррара

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
Следующий Кресло Charm
Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина820 мм

Популярные варианты обивки

Кресло Каррара - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Каррара - обивка в цвете 0909
Кресло Каррара - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Каррара - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Каррара - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Каррара - обивка в цвете CreamCream
Кресло Каррара - обивка в цвете 666666
Кресло Каррара - обивка в цвете 0404
Кресло Каррара - обивка в цвете ecruecru
Кресло Каррара - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Каррара - обивка в цвете 1414
Кресло Каррара - обивка в цвете 88
Кресло Каррара - обивка в цвете 4141
Кресло Каррара - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
17

Кресло Артис королевский синий

В наличии 14 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
13

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Харис серый

В наличии 80 шт.
Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 14 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
3

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 20 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 72 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99044
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 83 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49047
15 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Кристи оливковое

С этим товаром покупают
Стеллаж 17Настоящее фото товара Стеллаж 17, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
16

Стеллаж 17

Настоящее фото товара Люстра подвесная Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от69 900
Оптовая цена
3

Люстра подвесная Вегас

Настоящее фото товара Бра Настенный Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 900
Оптовая цена
4

Бра Настенный Элиза

Настоящее фото товара Вешалка Верона ДК, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
8

Вешалка Верона ДК

Настоящее фото товара Подсветка Raphael бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
8

Подсветка Raphael бронза

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01123, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
9

Светильник подвесной KH01123

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01122, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
5

Светильник подвесной KH01122

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден